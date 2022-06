Vielfalt sichtbar machen – auch in einer kleinen Gemeinde wie Gutenberg-Stenzengreith – will SPÖ-Vizebürgermeisterin Christina Meister. Aus diesem Grund meldete sie ihre Gemeinde bei der Ö3-Aktion "Wir sind bunt" an. Anlässlich des Pride-Monates verlost der Radiosender im Juni nämlich fünf Regenbogen-Zebrastreifen. Bereits über 3000 Bewerbungen sind eingegangen. "In der Stadt sieht man solche bunten Regenbogen-Zebrastreifen des Öfteren, es wäre schön, wenn das am Land auch so wäre", betont Meister. Gerade dort würden Lebensweisen, die von der gängigen Norm abweichen, noch eher skeptisch betrachtet.