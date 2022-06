Zu einem schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person wurden die Feuerwehren St. Ruprecht an der Raab und Weiz in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gerufen. Der Unfall ereignete sich am Kreuzungsbereich der B 64 nahe der Arndorfbrücke in St. Ruprecht an der Raab. Dort kollidierten kurz nach 23 Uhr zwei Pkw. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde eine Lenkerin im Fußraum ihres Fahrzeuges eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem demolierten Fahrzeug befreit werden.