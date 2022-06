"We are your biggest Fans" (zu Deutsch: Wir sind eure größten Fans), "Willkommen zurück" und "Gratulation" ist auf den Plakaten zu lesen, mit denen die Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Weiz am Freitagnachmittag am Weizer Bahnhof aufmarschierten. Die Zeichnungen auf einem vierten Plakat lassen erahnen, worauf die Schülerinnen und Schüler so stolz sind. Nämlich auf ihre Klassenkameradinnen und -kameraden. Diese waren nämlich in den vergangenen Tagen ins salzburgische Mittersill ausgerückt, um - bewaffnet mit ihren Tennisschlägern – am Bundesfinale des "Wilson Austria Tennis Schulcup" teilzunehmen.