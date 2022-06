Dichtes Gewusel, kräftiges Tuscheln: vor der Volksschule Gleisdorf ist ordentlich was los. In der Mitte einer Gruppe Schülerinnen und Schüler, das Objekt der Begierde: ein Fahrrad. Daneben steht Stefan Hödl von der Radfahrschule Easy Drivers. "Was ist das wichtigste beim Fahrradfahren?", fragt er in die Runde. Sofort schnellen die kleinen Kinderhände in die Höhe. "Dass man sicher fährt", ruft ein Mädchen. "Richtig", lobt Hödl.