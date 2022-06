Heiß im Ofen wird es zwar in der ehemaligen Backstube von Christian Ofner in der Josefa-Posch-Straße in Gleisdorf nicht mehr (der "Backprofi" siedelte ja unlängst in seine neue Zentrale), trotzdem kommen Besucherinnen und Besucher ordentlich ins Schwitzen. Dort ist nämlich vor kurzem das Team des Cross-Fitness-Center "The Hive - Solar City" eingezogen. Seit Pfingstmontag wird bereits in der neuen Location trainiert. Am täglichen Programm: Kraft und Ausdauer.