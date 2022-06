Zwei Tage arbeiten, fünf Tage frei – eigentlich undenkbar. In der Firma Rondo, ein Wellpappewerk in St. Ruprecht an der Raab, wird jetzt aber neben der Vormittags- und Nachmittags-, sowie der Nachtschicht ein viertes Modell eingeführt. "Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Produktion oder produktionsnaher Arbeitsplätze haben die Möglichkeit, nur am Wochenende zu arbeiten", sagt Geschäftsführer Karl Pucher. Montag bis Freitag haben sie frei.