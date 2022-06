In nur wenigen Tagen starten die Special-Olympics-Sommerspiele – erstmals finden diese im Burgenland statt. Unter dem Motto "Gemeinsam für ein Lächeln" nehmen 2400 Sportlerinnen und Sportler samt Trainer aus ganz Österreich und dem Ausland in 15 Einzel- und Mannschaftssportarten und einem Trainingscamp teil. Mit dabei sind auch 16 Sportlerinnen und Sportler des Union-Inklusion-Teams Joglland. "Wir sind top motiviert, das Training läuft auf Hochtouren", freut sich Birgit Zottler, Vorstandsmitglied des Vereins. Drei Teams treten in den Bewerben Schwimmen, Radfahren und Leichtathletik an.