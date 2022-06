"Das nennt man 'Sled Push'" – sagt Michaela Hirzberger. Auf einem Gerät, das einem Schlitten aus Metall gleicht, türmen sich mehrere Scheibengewichte. Insgesamt sind es 125 Kilogramm. Diesen Gewichteberg schiebt sie am Schlitten zweimal 25 Meter weit – es ist nur eine der insgesamt acht Disziplinen, die es im sogenannten "Hyrox" zu bewältigen gilt. Erst seit wenigen Jahren erobert die neue Trendsportart aus Deutschland und den USA die Welt. Seit gut einem Jahr hat das Hyrox-Fieber auch die gebürtige Weizerin Michaela Hirzberger gepackt. Täglich steht die 25-Jährige im Fitnessstudio und trainiert. Am Rudergerät, an den Gewichten, am Laufband. Und das Training zahlt sich aus.