Wie aus einer Brieffreundschaft Liebe und eine musikalische Partnerschaft wurde

Seit 1972 pflegen der Musikverein Ratten und der Orchesterverein Harmonie Waldalgesheim in Rheinland-Pfalz eine intensive Partnerschaft. Mit einem zweitägigen Fest am kommenden Wochenende wird das runde Jubiläum zelebriert. Am Programm: eine Uraufführung, eine Wanderung und natürlich ganz viel Blasmusik.