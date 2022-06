"Wir müssen uns von vollen Regalen bis kurz vor Ladenschluss verabschieden"

Für reichlich Zündstoff sorgte die elfte landwirtschaftliche Diskussion in Gleisdorf, diesmal am Biohof Bischof in Gamling. Im Fokus: Unser tägliches Essen und dessen Reste sowie die zentrale Frage, wie sich diese vermeiden lassen.