"Es hat sich nicht nur seit vor der Pandemie nichts getan, die Situation ist stattdessen schlimmer geworden", fasst Eva Karrer, SPÖ-Bürgermeisterin von Passail, zusammen. Das Problem: Schultransporte. Laut Gesetz haben Kinder, die weniger als zwei Kilometer von der Schule entfernt wohnen, kein Anrecht auf Schultransport. "Die Regelung lässt alle anderen Gegebenheiten außer Acht", ärgert sich Karrer. "Da ist egal, wie steil, viel befahren, unwegsam oder schlecht beleuchtet der Schulweg ist." Gerade am Land gebe es hier unzählige Beispiele für "kurze", aber gefährliche Schulwege. "Die Haltung scheint zu sein, dass Eltern selbst schuld sind, wenn sie am Berg wohnen", so die Bürgermeisterin. "Und treffen tut es die Gemeinden."