Verkehrstechnisch ungemütlich könnte es laut Bürgermeister Christoph Stark in den nächsten Monaten in Gleisdorf werden. Grund sind die Baumaßnahmen im Rahmen des neuen Radverkehrskonzept, die in der Neugasse bis zur Grazer Straße von den Stadtwerken und Feistritzwerken vorgenommen werden. Im Zuge dessen soll auch die komplette Infrastruktur im Straßenuntergrund erneuert bzw. ausgebaut werden. Bedeutet: auf einer Strecke von 1,6 Kilometer werden die aus den 60er-Jahren stammenden Hauptleitungen für Strom und Wasser erneuert und im selben Atemzug Fernwärme und Glasfaser errichtet. Der Baustellenbereich ist in drei Etappen gegliedert.