Rock und Pop aus Markt Hartmannsdorf feiert zehn Jahre

Mit einem großen Konzert in der Rittscheinhalle in Markt Hartmannsdorf begeht die 2012 gegründete Peintrieglband ihr zehnjähriges Bandjubiläum. Viele neue Songs, keine Pause am Tanzparkett und Gastband "Dynamic 4" erwarten die Gäste.