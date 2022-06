Frau Gerstmann, Sie haben Geologie studiert, dann hat es Sie in die Diplomatie verschlagen. Wie ist es dazu gekommen?

Brigitte Gerstmann: Im Grunde war die Entscheidung philosophisch orientiert. Ich wollte mir die Welt erklären. Das kann man einerseits mit Politikwissenschaften und andererseits mit Erdwissenschaften. Während des Bachelorstudiums in Erdwissenschaften an der TU Graz hab ich ein Auslandssemester in Taichung (Anm.: Stadt an der Westküste von Taiwan) gemacht.