Die Sicherungs- und Aufräumarbeiten in der Weizklamm bei St. Kathrein am Offenegg laufen gerade auf Hochtouren. Aufgrund von Starkregen kam es dort in der Nacht auf Pfingstmontag zu einem großen Murenabgang. Oberhalb der B 64 Rechberg Straße löste sich Gesteinsmaterial.