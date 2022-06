In der Nacht auf Pfingstmontag gingen im Bezirk Weiz kräftige Gewitter ab. Bis zu 86 Liter pro Quadratmeter wurden gemessen.

Das führte an der B64 in St. Kathrein am Offenegg zu Murenabgängen. Laut Straßenerhaltungsdienst löste sich oberhalb der Rechberg Straße Gesteinsmaterial und sammelte sich an einem Schutzbau.