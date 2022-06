Es tut sich wieder etwas am oberen Ende der Gleisdorfer Schießstattgasse. Für das umstrittene Waldstück, auf dem die Österreichische Wohnbaugenossenschaft (ÖWG) 60 geförderte Mietwohnen errichten will, hatte die Behörde ja Mitte April die Rodungsbewilligung erteilt. Diese wurde von Waldanrainern - unterstützt durch die Bürgerinitiative "Wake Up Gleisdorf" - Anfang Mai beeinsprucht. Der Fall liegt nun beim Landesverwaltungsgericht. Mit einem Beschluss wird Ende des Jahres gerechnet. Anfang der Woche legten die Gleisdorfer Grünen bei einem Gespräch zwischen Stadtgemeinde, der ÖWG und der Bürgerinitiative jetzt den Vorschlag des Rückkaufes des ÖWG-Waldes auf den Tisch.