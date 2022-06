"Wir alle müssen dazu beitragen, dass die Klimasituation besser wird und die Erde nicht so ins Schwitzen kommt", mit diesen Worten eröffnete Umweltlandesrätin Ursula Lackner die Wanderausstellung "Klimaversum" in Gleisdorf. Diese macht nämlich aktuell in der Aula der Volksschule Gleisdorf Halt. An verschiedenen interaktiven Stationen gehen die Volksschüler den Fragen nach, welchen Einfluss der Klimawandel auf unser Leben hat und was jeder einzelne dagegen tun kann.