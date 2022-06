Nach E-Bike-Shops in Graz und Villach eröffnet Österreichs E-Bike-Pionier Gerhard Bauer in St. Margarethen an der Raab seinen dritten Store. Dieser befindet sich neben dem Genusshaus Timischl direkt an der B 68. Beim Sortiment orientiert sich Bauer Bikes am steigenden Bedarf. Wurden im Jahr 2016 österreichweit noch 86.000 E-Bikes verkauft, waren es 2021 bereits mehr als 200.000 (Quelle: Statistika.com). "Wir setzen auf eine große Vielfalt an Marken und Antriebsmodelle", sagt Gesellschafter Philip Slapar. Dabei wird vor allem auf europäische Hersteller gesetzt, von "Advanced" über "Flyer" bis "BH" ist alles dabei.