Die Jugend für das Leben in der Gemeinde begeistern – mit diesem Ziel startete die Regionalentwicklung Oststeiermark eine vierteilige Workshop-Reihe. Der erste fand im Büro der Regionalentwicklung in Weiz statt, sechs Gemeinden waren mit dabei. Neben Anger, Fischbach, Feistritztal und Fürstenfeld, nahmen auch die Gemeinden Pischelsdorf, Schäffern und St. Jakob im Walde die Chance wahr, sich neue Ideen für die Jugendarbeit in ihrer Gemeinde zu holen.