Volbeat – Deichkind – Billy Talent – Placebo – das Line-up des diesjährigen Nova Rock Festivals liest sich wie das "Who is Who" der internationalen Hard-Rock und Heavy-Metal-Größen. Man merkt: Nach zweijähriger Festival-Pause ist das Aufgebot enorm. Muse, Korn, Evanescence, Bullet for my Valentine, The Offspring – doch nicht nur auf der Blue und Red Stage geht es nach zweijähriger Festival-Pause rocktechnisch ordentlich zur Sache, sondern auch auf der Red Bull- und Jägermeister-Bühne. Und dort wird es heuer ganz schön steirisch. Gleich zwei Rockbands aus der grünen Mark rocken heuer die Pannonia Fields.