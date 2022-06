Rollsdorf, Prebensdorf, Gnies: Am Pfingstwochenende "steppt der Bär"

Die Feuerwehr Rollsdorf gibt am kommenden Samstag mit ihrem Zeltfest am örtlichen Fußballplatz den Startschuss in das Pfingstwochenende. In Gnies wird im Rahmen des "Pfingssunntis" das neue Rüsthaus feierlich eingeweiht.