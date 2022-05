"Wer andren eine Blume sät, blüht selber auf" - unter diesem Motto stand das Freiwilligenfest im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein, das nach seiner Premiere 2018 zum zweiten Mal zelebriert wurde. "Mit diesem Fest wollen wir euch und euer großartiges Engagement für unser Haus feiern", betonte Anna Pfleger, die sich freute, eine Vielzahl an Ehrenamtlichen willkommen zu heißen. 220 Personen aus der Oststeiermark unterstützen das Erholungs- und Bildungshaus in St. Johann bei Herberstein, das vor Kurzem sein 40-jähriges Bestehen feierte.