Gegen 11 Uhr fuhr eine 51-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld am Mittwoch mit ihrem Pkw auf der L 409 von Lebing in Fahrtrichtung Stubenberg. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Fahrzeuglenkerin, die alleine im Auto saß, rechts auf das Bankett. Danach dürfte die 51-Jährige ihr Fahrzeug verrissen haben und schlitterte dadurch quer über die Gegenfahrbahn, woraufhin sich das Fahrzeug in den Straßengraben überschlug.