Am Dienstag gegen 20 Uhr fuhr ein Pkw-Lenker (33) aus dem Bezirk Weiz auf der B64 von Weiz kommend Richtung Gleisdorf. Dabei dürfte er auf der nassen Fahrbahn bei St. Ruprecht an der Raab ins Schleudern geraten sein. Sein Heck brach nach rechts aus und der Lenker geriet mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 35-Jährigen, ebenso aus dem Bezirk Weiz. Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin (31) und dem gemeinsamen Sohn (6 Monate) in die entgegengesetzte Richtung unterwegs.

Die 31-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber C16 ins UKH Graz geflogen. Auch der 35-Jährige sowie der sechs Monate alte Sohn wurden vom Rettungshubschrauber C17 ins UKH Graz geflogen. Sie dürften beide nur leicht verletzt worden sein. Der ebenso leicht verletzte 33-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins LKH Weiz eingeliefert.

Während der Versorgung der Patienten begann ein Fahrzeug zu brennen, konnte aber von der Feuerwehr sofort gelöscht werden © FF St. Ruprecht an der Raab

Die Alkotests bei beiden Fahrzeug-Lenkern verliefen negativ. Neben den Rettungshubschraubern standen für die medizinische Erstversorgung Rettungskräfte vom Roten Kreuz aus Weiz, Feldbach und Gleisdorf sowie ein Notarzt-Team aus Weiz im Einsatz. Knapp 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Ruprecht an der Raab sowie der FF Kühwiesen sorgten für die Bergung der Fahrzeuge und die Aufräumarbeiten.

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Pkw Dienstagabend wurde eine 31-Jährige schwer verletzt. Ihr Sohn, Mann und der zweite Lenker wurden leicht verletzt. © FF St. Ruprecht an der Raab

"Unser MTF kam kurz nach dem Verkehrsunfall zufällig zum Unfallort hinzu, wir leisteten sofort Erste Hilfe und übernahm in weiterer Folge die Einsatzleitung", erzählt Leon Christandl, Kommandant der Feuerwehr St. Ruprecht. Während der Versorgung der Patienten begann ein Fahrzeug zu brennen, dieses konnte aber von der Feuerwehr sofort gelöscht werden.