In ihrer alten Schule

Opersängerin Sieglinde Feldhofer erzählt am Borg Birkfeld über ihr Leben

Wie schafft man den Weg als junge Musikerin in die Oper? Wie ist das Leben als Opernsängerin? - Diesen und anderen Fragen stellte sich die 37-jährige Sopranistin Sieglinde Feldhofer, die seit 14 Jahren an der Grazer Oper singt, bei einem Besuch an ihrer alten Schule, dem Borg Birkfeld.