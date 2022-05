46 Tage, 1300 Kilometer, 3000 Euro: Karl Almer ist aus Rom zurück

Von Pischelsdorf nach Rom in 46 Tagen pilgerte Karl Almer. Am Samstag kehrte er nach Hause zurück. Bei seiner 1300-kilometerlangen Reise sammelte er insgesamt mehr als 3000 Euro an Spenden für ukrainische Kinder.