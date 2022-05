Ein Fischsterben in der Raab beschäftigt aktuell die Feuerwehr Gleisdorf und den Aufsichtsfischer Josef Petz. Dieser hatte am Sonntag bei seinem Rundgang mehrere Hunderte tote Fische an der Wasseroberfläche am Raabstück oberhalb der Gleisdorfer Gliederwehr wahrgenommen. Die Feuerwehr Gleisdorf war am Montagnachmittag mit Zillen auf der Raab unterwegs, um die toten Fische einzusammeln. Warum die Fische verendet sind, ist derzeit noch unklar. "Der Chemiealarmdienst der Bezirkshauptmannschaft Weiz wurde eingeschaltet", sagt Petz.