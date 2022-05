Ab Juli: Weizer will 15 Gemüsekisten-Abos vergeben

Seit dem vergangenen Jahr hat der Weizer Berhnhard Tiefengraber Freiland in Pichl (Gemeinde Mitterdorf/Raab) gepachtet. Dort baut er über das Jahr hinweg rund 50 Gemüsesorten an. Ab Juli will er Salat, Zucchini und Co. per Abo verkaufen.