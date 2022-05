"Von einer Minute auf die andere", sagt Bürgermeister Herbert Pregartner, wurde der örtliche Grünschnittplatz in der Gemeinde St. Ruprecht an der Raab, betrieben von Peter Hofer, am vergangenen Donnerstag geschlossen. Das Land Steiermark war mit den zuständigen Sachbearbeitern der Umwelt und Raumordnung vor Ort. "Sie haben einen Ortsaugenschein gemacht", so Pregartner. Als dann noch jemand Grünschnitt ablagern wollte, war das nicht mehr möglich. Die Behörde hat den Platz noch am selben Tag gesperrt.