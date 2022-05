Am Samstagabend des 21. Mai war es so weit: Die Maturantinnen und Maturanten des Gymnasium Weiz nahmen ihren letzten Auftrag an. Der Maturaball, mit dem Thema "Mission Matura – Lizenz zum Absch(l)uss" fand in der aufwendig dekorierten Weizer Stadthalle statt und bot den "Agenten und Agentinnen" die perfekte Chance ihren letzten Auftrag mit viel tänzerischem Geschick zu meistern.