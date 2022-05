Jetzt ist es fix - bei der Pressekonferenz zum diesjährigen Weizer Altstadtfest, das nach zweijähriger Pause heuer (1. Juli) wieder in gewohnter Form über die Bühne gehen wird - gab Ingo Reisinger den neuen Namen für das Café Niederl am Südtirolerplatz bekannt. Dieses übernimmt er ja am 1. Juni von der Familie Niederl, die sich nach sechs Jahren aus Weiz zurückziehen und sich auf die Bäckerei in Passail konzentrieren werden. "Das Café Niederl wird zum Altstadtcafé", sagt Reisinger und erklärt weiter: "Der Name geht einfach leicht über die Lippen und ist zudem aufgrund der Location mitten in der Altstadt von Weiz besonders stimmig."