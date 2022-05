Viele kleine Festl - statt einem großen - so präsentierte sich das Weizer Altstadtfest im vergangenen Jahr. Heuer kehrt man wieder zurück zu den Wurzeln. Am 1. Juli verwandelt sich die Weizer Fußgängerzone wieder in eine große Partyzone. "Endlich darf wieder gefeiert werden", bringt es Bürgermeister Erwin Eggenreich auf den Punkt. Und weil das Altstadtfest auch eine Plattform für regionale Bands sein soll - heuer mit einem "extremen Weiz-Bezug", wie Eggenreich erklärt. Insgesamt neun Live-Acts werden auf vier Bühnen in der Weizer Altstadt für beste Stimmung sorgen.