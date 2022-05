Die Sonne sticht herab, die Anwesenden drängen sich in die wenigen, schattigen Plätze. Der Verteidiger bittet den Richter um Nachsicht, er möchte sein Sakko ausziehen. Im Kontrast zu dem schönen Wetter steht der traurige Anlass für das Zusammentreffen auf der Landesstraße in Ratten: Es ist der Ort, an dem vergangenen September ein Feuerwehrauto über eine Böschung in ein Bachbett stürzte. Ein 30-jähriger Feuerwehrmann verlor dabei sein Leben, seine drei Kollegen wurden schwer verletzt.