Die Staffordshire-Hündin Sam ist aktuell auf Urlaub. Nicht mit ihren Besitzern zusammen, sondern in der Tierpension von Cornelia Fuchsbichler in Fresen bei Anger. Dort verbringt sie eine Woche, während ihre Zweibeiner ebenfalls auf Urlaub sind. Ihr fehlt es an nichts, denn aktuell belegt Sam einen von drei Pensionsplätzen, die Fuchsbichler zur Verfügung hat und genießt die volle Aufmerksamkeit.