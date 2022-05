Für neues Material: Hier fliegen ein bis zwei Mal in der Woche die Steine

Bis zu zwei Mal in der Woche wird im Steinbruch der Firma Marko GmbH & Co KG, direkt vor der Weizklamm in Naas, gesprengt, um neues Material für Bauprojekte zu gewinnen. Wir waren dabei als die Steine flogen.