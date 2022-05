"Es ist das gemeinsame Aufschlagen eines neuen Kapitels in der Kulturpolitik", betont Kulturlandesrat Christopher Drexler bei der Regionalkonferenz zur Kulturstrategie 2030 in der Region Oststeiermark, die im Kunsthaus Weiz stattfand und die mit rund 150 Gästen sehr großen Anklang fand. Es war die dritte von insgesamt acht Konferenzen, deren Ergebnisse an die Kulturabteilung des Landes Steiermark weitergeleitet und aufbereitet werden. Durch den Abend führten die Kulturexperten Heidrun Primas und Werner Schrempf.