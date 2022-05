"Bitte nur die Spitzen schneiden", mit diesem Vorhaben gehen viele Frauen in einen Friseursalon. Überrascht sind sie dann, wenn mehr als ein oder zwei Zentimeter von den Längen fehlen. Anders war das am Freitag im Friseursalon von Claudia Auner in Gleisdorf. Hier purzelten die Haarlängen für einen guten Zweck. Von rund 30 bis 40 Zentimeter mussten sich die Mutigen verabschieden. Die Zöpfe wandern weiter an den Verein "Die Haarspende", schlussendlich sollen aus den Zöpfen Perücken für Kinder entstehen, die krankheitsbedingt keine Haare mehr haben. Organisiert wurde die Aktion von Rotary-Club-Präsidentin Chiara Zwickl aus Gleisdorf: "Ich habe selbst vor zwei Jahren meine Haare gespendet."

"Das muss man einfach mal gemacht haben"

Nach Zwickl traute sich auch Ursula Winkler aus Nestelbach bei Graz. Seit 35 Jahren hat sie lange Haare. Jetzt war sie bereit für eine Veränderung: "Ich hab mir gedacht, wenn ich mir die Haare wirklich abschneide, dann für einen guten Zweck", erzählt sie. In der Zeitung hat sie von der Aktion erfahren, nach einem kurzen Vorgespräch mit ihrer Friseurin des Vertrauens Claudia Auner stand der Entschluss für sie fest: Schnipp schnapp Haare ab. Ohne mit der Wimper zu zucken, ließ sie sich ihre langen Haare fast bis zum Kinn abschneiden. Statt eine Träne zu vergießen, wie man es aus zahlreichen Fernsehshows kennt, folgte ein breites Grinsen: "Ich fühle mich total wohl, was für ein super Gefühl. Das muss man einfach mal gemacht haben", schwärmt Winkler.

Eine weitere Kundin erzählt: "Ich hab mir die Haare jetzt in der Pandemie wachsen lassen. Als ich das von der Aktion gelesen habe, wollte ich das für die Kinder machen." Und sie ließ rund 40 Zentimeter Haare im Studio. Die Haare der Damen fanden Platz auf der Theke, dort türmten sich am Freitagvormittag die Zöpfe.

Chiara Zwickl hat die Haarspenden am Freitagabend abgeholt, sie wird sie an den Verein übergeben: "Es waren heute rund 20 Frauen vor Ort, die sich die Haare abgeschnitten haben. Auch ein Mann", berichtet sie. Wer heute keine Zeit hatte, durfte sich für die nächsten Tage noch einen Termin ausmachen. Inhaberin Claudia Auner ist begeistert von der Resonanz: "Schon Anfang der Woche haben sich zehn Frauen gemeldet. Mittlerweile haben wir schon Termine für nächste Woche ausgemacht." Für sie und ihre Kolleginnen war es ein sehr emotionaler Tag: "Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich getraut haben und hoffe, dass wir vielen Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern können."