Es ist schon sehr lang her, dass es die letzte gemeinsame Betriebsversammlung auf dem Gelände der Großkonzerne Siemens und Andritz in Weiz gegeben hat – so lang, dass selbst der Siemens-Zentralbetriebsratsvorsitzende Hans Kreimer das Jahr nicht mehr genau wusste. Am Montag war es jedenfalls wieder so weit, der Grund sind die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen der Elektro- und Elektronikindustrie. Rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versammelten sich auf dem Freiplatz des Werksgeländes.