Es war am Freitag gegen 16.20 Uhr, als eine 27-jährige Frau aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Pkw auf der L 360, der Ilztalstraße, aus Preßguts kommend in Richtung Rollsdorf fuhr. Auf der Rückbank, jeweils in einem Kindersitz gesichert, befanden sich ihr sechsjähriger Sohn und ihre vierjährige Tochter.