Mit neuer Frisur traf Bildungsminister Martin Polaschek bei der zweiten Abgeordnetenkonferenz der Steirischen Volkspartei in St. Kathrein am Offenegg ein. Dieses Mal fand sie live vor Ort statt und nicht mehr über Videochat. Polaschek musste "in der Politik ein paar Haare lassen", scherzt er und fügt hinzu: "Aber es hat nicht wehgetan, keine Sorge."