© Peter Sembacher

Bereits zum 9. Mal luden die Stadtgemeinde Weiz, der Rotary Club, die ELIN Stadtkapelle, die Kameradschaftskapelle, die Musikschule Weiz und das Kunsthaus Weiz zum Stadt-Land-Ball ins Kunsthaus Weiz ein. Der Reinerlös dieses Balls kommt der Jugendkulturförderung zugute. So konnten aus dem Erlös der vorangegangenen Bälle bereits Instrumente im Werte von 75 000€ angeschafft werden. Musikerinnen und Musiker des Jugendblasorchesters, der ELIN Stadtkapelle und der Kameradschaftskapelle Weiz eröffneten unter der Leitung von Musikschuldirektor Josef Bratl musikalisch den Ball. Die zahlreichen Ballbesucher, unter ihnen auch einige Ehrengäste wie LAbg. Andreas Kinsky und Bürgermeister Erwin Eggenreich, wurden durch den Präsidenten des Rotary Clubs, Christoph Permann, und dem Hausherrn Joe König begrüßt. Mit „Alles Weizer“ lud Bürgermeister Erwin Eggenreich zum Eröffnungswalzer ein. Auch diesmal sorgten die Ballorganisatoren für eine musikalische Vielfalt bei ihrem Ball. So spielte die Gruppe Rocket zum Tanz im Frank Stronach Saal auf. In die Steirerecke im Foyer spielten die "Weizer Musilehrer" und ein "Volksmusikensembler" der Musikschule zum Tanz auf. Auf der Galerie spielten für die Ballbesucher Günter Weingrill am Barpiano mit Special Guest Gabriel Coman am Violoncello die Gruppen "Just The Three Of Us", "Jazz Collective" und "At the Watergate" auf. Für Hektik auf der Tanzfläche zu mitternächtlicher Stunde sorgte Andreas Rath als er zur Mitternachtsquadrille aufforderte.