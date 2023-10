Schulschluss - kurz vor Mittag rollen am Montag vor dem Kindergarten und der Volksschule in Markt Hartmannsdorf die Busse an. Auch auf dem Parkplatz ist bereits einiges los. Die Türe zum Kindergarten öffnet sich. Flink wieseln die Kinder in Reih und Glied zum Bus, dessen Tür bereits weit offen steht.