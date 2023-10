BORG Birkfeld Maturaball

„Lost in the Woods“: Eintauchen in eine verzauberte Welt

Am Samstag war es wieder an der Zeit: Der Maturaball des BORG Birkfeld in der Peter Rosegger-Halle eröffnete die Ballsaison. Mehr als 1000 Menschen kamen zusammen, um die magische Nacht zu feiern.