Kaffeetrinken mit der Polizei - die österreichweite Aktion "Coffee with Cops" im Rahmen der Initiative "Gemeinsam.sicher" dient in erster Linie dazu, das Vertrauen in die Gesetzeshüter zu stärken sowie miteinander ins Gespräch zu kommen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können von 2. bis 6. Oktober im Bezirk Weiz ihre Fragen stellen, sich beraten lassen oder sich in entspannter Atmosphäre mit den Polizistinnen und Polizisten austauschen.