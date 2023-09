Die Ankündigung kommt für viele überraschend: Erwin Eggenreich, Bürgermeister in Weiz, gab heute Mittag seinen Rückzug aus der Gemeindepolitik bekannt. Kurz zuvor hatte er die 369 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadtgemeinde informiert, in der SPÖ-Fraktion wurde der Wechsel einstimmig angenommen.