Frau von Zug erfasst: 66-Jährige verstarb im Krankenhaus

Bei einem Bahnübergang in St. Ruprecht an der Raab wurde eine Radfahrerin am Donnerstagnachmittag vom Zug erfasst und schwer verletzt. Die 66-Jährige verstarb in der Nacht auf Freitag im Krankenhaus.