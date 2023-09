Seit den frühen Morgenstunden kämpfen die Feuerwehren gegen einen Brand in einem Wohnhaus in Ludersdorf bei Gleisdorf. Insgesamt fünf Feuerwehren stehen im Einsatz. Da sich das Brandobjekt direkt an der B 65 (Riesstraße) befindet, musste die Straße in diesem Bereich komplett gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Informationen über etwaige Verletzte liegen derzeit noch nicht vor.

Weitere Infos folgen.