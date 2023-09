In Markt Hartmannsdorf (Bezirk Weiz) ist am Sonntagnachmittag ein 74-jähriger Motorradlenker schwer verunglückt. Er war auf der L 225 von Feldbach kommend unterwegs. Eine starken Rechtskurve dürfte er unterschätzt haben, er kam von der Fahrbahn ab und geriet auf einen Grünstreifen. Dann fuhr er auf eine steile Böschung, überschlug sich mit dem Motorrad und kam schließlich in einem angrenzenden Acker zum Liegen.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen im Bereich der Hüfte und dem Oberschenkel. Er wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend in das LKH Feldbach gebracht.