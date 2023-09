Am Samstagabend ist auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Graz auf Höhe Sinabelkirchen ein Auffahrunfall passiert, bei dem eine Frau verletzt wurde.

Ein 48-jähriger Grazer war - schwer alkoholisiert, wie die Polizei später feststellen sollte - mit seinem Pkw auf der Südautobahn in Richtung Graz unterwegs. Bei Straßenkilometer 150,5 stieß er mit seinem Fahrzeug gegen eine vor ihm fahrende 28-jährige Grazerin. Und das mit solcher Wucht, dass sich der Pkw der 28-Jährigen überschlug und am Dach liegend zum Stillstand kam. Die Frau konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, sie war aber unbestimmten Grades verletzt - die Rettung transportierte sie in das LKH-Graz.

Ein Welpe war in einem der beiden Unfallfahrzeuge © FF Obergroßau

Die Autobahn war zwischen 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr erschwert passierbar. Die Feuerwehren Obergroßau, Untergroßau und Sinabelkirchen waren mit Aufräumarbeiten an der Unfallstelle beschäftigt - und retteten aus einem der beiden Unfallfahrzeuge außerdem einen Welpen. Er dürfte den Unfall unverletzt überstanden haben.